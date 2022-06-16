Соцсеть Likee оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Likee на 1,5 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Роскомнадзор выписал в отношении ресурса административный протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП, за подобные нарушения грозит штраф в размере до 6 млн рублей. Суд зарегистрировал документ в конце мая.
Ранее Таганский районный суд оштрафовал на 3 млн рублей компанию Twitter за неудаление публикаций об изготовлении «коктейлей Молотова». Соцсеть признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации в соответствии с законодательством РФ.
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