Соцсеть Likee оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор выписал в отношении ресурса административный протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП, за подобные нарушения грозит штраф в размере до 6 млн рублей. Суд зарегистрировал документ в конце мая.

Ранее Таганский районный суд оштрафовал на 3 млн рублей компанию Twitter за неудаление публикаций об изготовлении «коктейлей Молотова». Соцсеть признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации в соответствии с законодательством РФ.

