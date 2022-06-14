Предложено ввести регулирование блогерской деятельности в России

В России необходимо ввести регулирование блогерской деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Совета по правам человека при президенте РФ Александра Точенова.

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По его словам, это не должно превратиться в цензуру. «Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — считает Точенов. Он отметил, что блогеров нельзя воспринимать как СМИ, однако люди, которые имеют миллионы подписчиков, «влияют на умы и сердца».

Ответственный секретарь считает, что сегодня, несмотря на блокировку некоторых социальных сетей, в стране достаточно площадок для развития блогерской деятельности.

Напомним, блогер и журналистка Вероника Белоцерковская, также известная как Belonika, заочно арестована Басманным судом Москвы. Девушка обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

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