Предложено ввести регулирование блогерской деятельности в России
В России необходимо ввести регулирование блогерской деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Совета по правам человека при президенте РФ Александра Точенова.
По его словам, это не должно превратиться в цензуру. «Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — считает Точенов. Он отметил, что блогеров нельзя воспринимать как СМИ, однако люди, которые имеют миллионы подписчиков, «влияют на умы и сердца».
Ответственный секретарь считает, что сегодня, несмотря на блокировку некоторых социальных сетей, в стране достаточно площадок для развития блогерской деятельности.
Напомним, блогер и журналистка Вероника Белоцерковская, также известная как Belonika, заочно арестована Басманным судом Москвы. Девушка обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
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