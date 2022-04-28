Столичный суд оштрафовал Twitter на 3 млн руб за инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова»
Суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Twitter за неудаление публикаций об изготовлении «коктейлей Молотова». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Таганского районного суда.
Twitter признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ.
Отмечается, что в соцсети публиковались посты с инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова», а также изображения свастики.
Ранее суд оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за размещение на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков.
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