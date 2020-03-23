Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса

Глава Минтруда России Антон Котяков призвал региональные власти автоматически продлевать выплату социальных пособий россиянам на фоне распространения коронавируса. Глава ведомства подчеркнул, что продление должно производиться даже в том случае, если от гражданина не были получены необходимые для этого документа.

В ведомстве добавили, что за счет этой меры в министерство хотят снизить число посетителей в центрах соцзащиты, при этом сама приемка документов останавливаться не будет.