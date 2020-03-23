Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса

Глава Минтруда России Антон Котяков призвал региональные власти автоматически продлевать выплату социальных пособий россиянам на фоне распространения коронавируса. Глава ведомства подчеркнул, что продление должно производиться даже в том случае, если от гражданина не были получены необходимые для этого документа.

В ведомстве добавили, что за счет этой меры в министерство хотят снизить число посетителей в центрах соцзащиты, при этом сама приемка документов останавливаться не будет.

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По данным на понедельник, 23 марта, в России выявлено 438 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, большинство — в Москве.

В связи с распространением инфекции власти города призвали москвичей старше 65 лет не выходить из дома. При этом в мэрии пообещали, что наладят доставку пенсионерам продуктов и других необходимых вещей.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан России по возможности максимально сократить контакты со своими пожилыми родственниками, сообщает Ura.ru

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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