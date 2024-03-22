Соцопрос: Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка

В ходе соцопроса выяснилось, что среди россиян моложе 24 лет таких 70%, а в возрастных группах 25-34 года и старше 55 лет - по 66%. При этом среди россиян в возрасте 35-44 года понимают, что такое ключевая ставка, почти половина опрошенных - 42%.

О том, что ключевой называется процентная ставка, по которой Центробанк выдает кредиты банкам, знают более половины респондентов с доходами в 60-100 тысяч рублей. Среди тех, кто получает менее 30 тысяч рублей, рассказать о ключевой ставке могут только 36% опрошенных.

Ранее Центробанк РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщает RT.

