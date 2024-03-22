Соцопрос: Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка
Что такое ключевая ставка Центробанка РФ и что означает её изменение не могут объяснить 63% россиян. Об этом со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ сообщает РИА Новости.
В ходе соцопроса выяснилось, что среди россиян моложе 24 лет таких 70%, а в возрастных группах 25-34 года и старше 55 лет - по 66%. При этом среди россиян в возрасте 35-44 года понимают, что такое ключевая ставка, почти половина опрошенных - 42%.
О том, что ключевой называется процентная ставка, по которой Центробанк выдает кредиты банкам, знают более половины респондентов с доходами в 60-100 тысяч рублей. Среди тех, кто получает менее 30 тысяч рублей, рассказать о ключевой ставке могут только 36% опрошенных.
Ранее Центробанк РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщает RT.
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