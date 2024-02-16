Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. Об этом сообщила пишет РИА новости со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

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По словам, регулятор видит пространство для снижения ставки, однако принять подобное решение намерены после того, как образуется устойчивая тенденция на замедление инфляции.

Ранее банк России на первом заседании в 2024 году сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, уточнив, что годовая инфляция в России на 12 февраля составил 7,4%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаКлючевая СтавкаЦентробанк

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