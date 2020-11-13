Лидер группы «Пилот» назвал социологические опросы мифом

Илья Кнабенгоф в интервью НСН рассказал, что ни разу не общался с социологами.

Большинство россиян – 70% – не доверяют социологическим исследованиям в полной мере. Об этом заявили эксперты центра НАФИ.

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в интервью НСН признался, что ни разу не принимал участие в соцопросах.

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«Что ж, меня лично ни разу за всю жизнь ни одна социологическая служба не спросила, что я думаю по тому или иному поводу. Для меня все эти соцопросы, до сих пор являются каким-то мифическим существом, вроде призрака. Все о нем говорят, но на самом деле его не существует. Поэтому я, конечно, не верю во все эти соцопросы. Так что я отношусь тоже к этим 70 процентам, кто бы их ни подсчитал, россиян, которые абсолютно не доверяют исследованиям социологов в нашей стране», – сказал он.

Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, в свою очередь, в эфире НСН обвинил социологов в политизированности.

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ФОТО: pxhere.com
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