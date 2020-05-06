Политолог рассказал, чем обернется закрытие Находки
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в интервью НСН призвал власть, несмотря на закрытие региона, обеспечить функционирование его экономики.
Власти Приморского края приняли решение ограничить въезд на территорию Находкинского городского округа, а также выезд из него из-за осложнения ситуации по COVID-19 и роста заболевших в регионе. Запрет начнет действовать с 8 мая. Об этом сообщается на сайте местного правительства.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в интервью НСН рассказал, что подобное решение может привести к существенным экономическим последствиям, однако здоровье граждан здесь важнее.
«Это может обернуться достаточно серьезными последствиями. Но при выборе между экономикой и здоровьем людей власти всегда делают выбор в пользу здоровья граждан. Одно дело, когда вводится ограничение людей по въезду в регионы, которые расположены на закрытой части страны, и то это серьезные вызовы для экономики. Но что такое, допустим, ограничение въезда в Новосибирскую область, которая является очень важным транспортным узлом, что по авиа-, что по железнодорожному, что по автомобильному сообщениям. Для Находки это повлечет достаточно серьезные последствия. Но, еще раз отмечу, выбор стоит между экономикой и здоровьем. Приоритет – безопасность людей, но это не означает, что не нужно принимать решений о том, как обеспечить оптимально-возможные условия работы для предприятий, для функционирования экономики региона», – говорит он.
Помимо экономических проблем, будут и социальные, отмечает эксперт. Поэтому особенно важно, по его словам, чтобы власть сейчас показала свою максимальную пользу, эффективность.
«Социальные последствия тоже будут очень серьезные. Это вопрос занятости, вопрос социальной стабильности, вопрос доверия к органам власти. Сейчас власть несет предельную ответственность в этой ситуации и должна показать свою эффективность», – комментирует специалист.
Тем временем, Россия, обогнав Германию, вошла в ТОП-5 стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Число инфицированных в нашей стране достигло 165 929. Однако не во всех субъектах, как в Приморском крае, ужесточают меры по борьбе с распространением заболевания. К примеру, в Псковской области местным жителям разрешили посещать кладбища, также возобновляется работа ряда объектов розничной торговли.
Сегодня президент России Владимир Путин проведет очередное совещание в видеоформате, в рамках которого члены правительства должны рассмотреть рекомендации по постепенному выходу страны из режима ограничений.
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