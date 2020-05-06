Власти Псковской области ослабили карантинные меры

В Псковской области решили ослабить карантинные меры, ранее введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте администрации региона, в частности, со среды, 6 мая, жителям разрешили посещать кладбища. Кроме того, возобновить работу может ряд объектов розничной торговли. Однако торговые точки должны соблюдать установленные требования.

В частности, в магазине следует находиться в масках и перчатках, а в торговых залах должны иметься средства дезинфекции для обработки рук, подчеркивает Газета.ру.

Помимо этого, возобновить работу смогут компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала, а также организации, занимающиеся организацией похорон.