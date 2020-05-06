Власти Псковской области ослабили карантинные меры
В Псковской области решили ослабить карантинные меры, ранее введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте администрации региона, в частности, со среды, 6 мая, жителям разрешили посещать кладбища. Кроме того, возобновить работу может ряд объектов розничной торговли. Однако торговые точки должны соблюдать установленные требования.
В частности, в магазине следует находиться в масках и перчатках, а в торговых залах должны иметься средства дезинфекции для обработки рук, подчеркивает Газета.ру.
Помимо этого, возобновить работу смогут компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала, а также организации, занимающиеся организацией похорон.
Ранее НСН писала, что введённые в России из-за распространения COVID-19 ограничения будут сниматься поэтапно, однако часть из них сохранится до тех пор, пока не появится вакцина или эффективные медикаменты. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, вторая волна заболеваемости возможна, если не будет создан популяционный иммунитет, поскольку вирус ещё какое-то время будет циркулировать.
Глава Минздрава также положительно оценил «жёсткий и принципиальный» подход властей Москвы к введению ограничений, отметив, что некоторые регионы на начальном этапе его не разделяли, но в этой ситуации он оказался правильным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru