Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19

Россия, обойдя Германию, заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что по последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в РФ, число инфицированных в нашей стране достигло 165 929.

В Германии же, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, 6 мая, подтверждено 164 807 случаев заражения коронавирусной инфекцией.