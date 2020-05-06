Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19
Россия, обойдя Германию, заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что по последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в РФ, число инфицированных в нашей стране достигло 165 929.
В Германии же, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, 6 мая, подтверждено 164 807 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Добавим, в РФ за последние сутки был зафиксировано 10 559 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 1 537 человек, выздоровели 21 327 пациентов.
Между тем, наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 5 858, ещё 829 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где выявили 312 инфицированных. Также в пятёрке Нижегородская область с 272 случаями и Республика Дагестан со 181, отмечает Свободная пресса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- Омбудсмен раскритиковал общественные работы для оставшихся без работы россиян
- Ролик о чипировании посредством COVID-19 сочли фейком
- Глава МИД Украины рассказал, как будет «возвращать» Крым
- Климатолог: Россия теплеет в 2,5 раза быстрее жарких стран
- Сроки проведения ЕГЭ вновь могут скорректировать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru