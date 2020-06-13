Социолог оценил отмену сбора справок для начисления пособий россиянам
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в эфире НСН назвал наиболее удобный способ начисления пособий и льгот для россиянина.
Получение социальной поддержки для россиян будет проходить без необходимости собирать справки, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина РФ.
«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», - говорится в сообщении.
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в эфире НСН назвал отмену сбора бумажных справок для получения россиянами пособий «позитивной новостью».
«Человек не должен всю жизнь заниматься тем, чтобы собирать какие-то справки. То, что у нас начала эффективно работать система одного окна в МФЦ, – это факт. Масса бюрократических барьеров уменьшается. Тут главное – правильное правоприменение, чтобы не было такого, когда межведомственное взаимодействие будет плохо отлажено, и человеку придется ждать выплату неимоверное количество времени. Важно выйти на стандарты по временному признаку. В целом, я позитивно отношусь к тому, что принято решение облегчить людям жизнь в этом отношении, потому что, считаю, уже предъявления паспорта достаточно, чтобы все необходимые социальные выплаты были сделаны», - заявил эксперт.
Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции и сопутствующем ей экономическим кризисом в России было принято решение об оказании материальной помощи пострадавшим гражданам. Так, потерявшим работу в период с 1 марта пособие по безработице было закреплено на максимальной отметке в 12 130 рублей, а минимальный размер выплат был повышен до 4 500 рублей.
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