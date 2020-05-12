Портал госуслуг запустил сервис оформления выплат на детей

Сервис для оформления выплат на детей, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, запущен на едином портале государственных услуг министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На отдельной странице родители получили возможность оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет.

В Минкомсвязи подчеркнули, что соответствующая услуга активирована в самые короткие сроки после подписания 11 маяглавйо государства поправок в Указ от 7 апреля о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Единовременная выплата будет производиться с 1 июня. Причём обратиться за назначением такого единовременного пособия можно будет до 1 октября.

До этого на портале госуслуг была уже запущена услуга по подаче заявлений на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет.

