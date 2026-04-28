Милонов рассказал, почему его обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года»

По его словам, кто это сделал, был в состоянии алкогольного опьянения. «И его настолько триггернула фраза «Звезды над местечком высоки и ярки», что его вот так подорвало. Я думаю, что в нем взыграл какой-то антисемитизм!», - указал парламентарий.

«Я понимал, что люди разные и у них может быть разная реакция, но подумал: «А чего я в России буду стесняться произносить эти слова?!», - отметил Милонов.

Инцидент произошёл, когда политика пригласили на сцену. Он стал цитировать песню Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и попытался обратиться к публике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

