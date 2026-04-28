Милонов рассказал, почему его обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года»
Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, почему его обложили матом на церемонии вручения премии «Шансон года», сообщает Daily Storm.
По его словам, кто это сделал, был в состоянии алкогольного опьянения. «И его настолько триггернула фраза «Звезды над местечком высоки и ярки», что его вот так подорвало. Я думаю, что в нем взыграл какой-то антисемитизм!», - указал парламентарий.
«Я понимал, что люди разные и у них может быть разная реакция, но подумал: «А чего я в России буду стесняться произносить эти слова?!», - отметил Милонов.
Инцидент произошёл, когда политика пригласили на сцену. Он стал цитировать песню Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и попытался обратиться к публике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
