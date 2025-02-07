«Социальный взрыв!»: Штрафы за покупку авто у иностранцев наличкой призвали заморозить
Ян Хайцеэр заявил НСН, что по закону продавцу без гражданства РФ нельзя давать наличные рубли, но сегодня альтернативного способа оплаты просто не существует.
Закон, запрещающий покупать машины у иностранцев за наличку, необходимо заморозить на время санкций, так как это затронет большое количество россиян и приведет к социальному взрыву, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Россиян начали штрафовать за покупку авто у иностранцев наличкой: ФНС присылает им штрафы на 20–40% от всей суммы сделки, пишет Mash. Если у продавца нет российского гражданства, ему нельзя давать наличные рубли из-за закона «О валютном регулировании и валютном контроле». «Жертвой» закона стала, например, жительница Москвы, которая купила у гражданина Киргизии Kia Sorento за 2,85 млн рублей наличными, не зная, что надо платить через банк. Ей выписали штраф на 855 тысяч рублей. Хайцеэр эту информацию подтвердил.
«Налоговая этот закон раньше не применяла, все предполагали, что в условиях санкций и параллельного импорта государство не будет обращать на это внимание. К сожалению, это не так. В целом под угрозой находится большое количество людей. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает. Иначе придется просто покупать LADA Granta. Все сделки были в рамках ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения, Киргизия). Возможно, это один из способов нивелировать параллельный импорт. Мы же понимаем, что делать прямые платежи очень сложно даже в рамках этих стран. Деньги в лучшем случае возвращаются обратно, но могут и зависнуть надолго», - объяснил он.
По его словам, даже дружественные страны сегодня соблюдают санкции против России, а пересаживаться на «китайцев» готовы не все.
«В такой кризисный период должна быть амнистия на ближайший период, когда возникают такие сложности. У людей просто нет другой возможности. Пока еще не все готовы пересесть на «китайцев», предпочитают привычные марки машин. Женщина, например, приобрела машину Kia Sorento 2016 года, эта машина гораздо дешевле обошлась, чем аналоги на внутреннем рынке. Мы призываем государство заморозить действие этого закона. Под ударом могут оказаться очень многие, это просто социальный взрыв. Придется искать способы перевести деньги, но это сегодня чрезвычайно сложно. Даже дружественные страны уже не в малой мере соблюдают санкции против нас. В Белоруссии то же самое, подводные камни есть везде», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) начала массово требовать от владельцев автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту, значительные доплаты. По данным ФТС, в 2024 году в ходе проверок в отношении физлиц, импортировавших авто в коммерческих целях, было доначислено 535,9 миллиона рублей утилизационного сбора, передает «Радиоточка НСН».
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