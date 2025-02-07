«Социальный взрыв!»: Штрафы за покупку авто у иностранцев наличкой призвали заморозить

Закон, запрещающий покупать машины у иностранцев за наличку, необходимо заморозить на время санкций, так как это затронет большое количество россиян и приведет к социальному взрыву, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Россиян начали штрафовать за покупку авто у иностранцев наличкой: ФНС присылает им штрафы на 20–40% от всей суммы сделки, пишет Mash. Если у продавца нет российского гражданства, ему нельзя давать наличные рубли из-за закона «О валютном регулировании и валютном контроле». «Жертвой» закона стала, например, жительница Москвы, которая купила у гражданина Киргизии Kia Sorento за 2,85 млн рублей наличными, не зная, что надо платить через банк. Ей выписали штраф на 855 тысяч рублей. Хайцеэр эту информацию подтвердил.