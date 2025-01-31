«Проработает месяц»: Россиян призвали не рисковать с китайскими автозапчастями

Юрий Пархоменко заявил НСН, что китайские запчасти в разы дешевле, но никто не дает на них гарантий. 

На фоне роста цен на автозапчасти не стоит обращаться к китайским аналогам, если речь идет о серьезной поломке, заявил НСН гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

Детали для иномарок в России подорожали за 2024 год в среднем на 20–50% — это в разы быстрее средней инфляции (9,5%), выяснили «Известия». Хуже всего ситуация оказалась с европейскими марками: Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen. Пархоменко отметил, что цены растут ступенчато.

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«Вопрос с ценами неоднозначный. Не могу сказать, что цены выросли до 50%, все индивидуально, но цены обогнали инфляцию. Персонально выделить одни запчасти нельзя, все дорожает ступенчато. Не могу сказать, что тормозные колодки, например, взлетели в цене, а лобовые стекла остались по прежней цене. Кредитование в стране замедлилось сильно, начиная с осени, сейчас снова сильно замедлилось. Поэтому Центробанк все-таки сдерживает цены как может», - рассказал он.

При этом Пархоменко призвал автолюбителей не рисковать с китайскими запчастями, несмотря на то, что они сегодня дешевле в разы.

«Что касается китайских заменителей, у меня мнение негативное. Да, такие запчасти в разы дешевле, но тут надо учитывать, что процедура замены запчастей зачастую не такая простая. Поэтому лучше сразу установить немецкий насос, чем покупать слишком дешевый китайский, который может и месяц не проработать. Потом ваш автомобиль просто встанет и потребуется эвакуатор, не стоит рисковать», - заключил собеседник НСН.

Одной из главных ошибок при покупке китайского автомобиля является сделка с «серым» дилером, заявил ранее директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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