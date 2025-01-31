«Проработает месяц»: Россиян призвали не рисковать с китайскими автозапчастями

«Вопрос с ценами неоднозначный. Не могу сказать, что цены выросли до 50%, все индивидуально, но цены обогнали инфляцию. Персонально выделить одни запчасти нельзя, все дорожает ступенчато. Не могу сказать, что тормозные колодки, например, взлетели в цене, а лобовые стекла остались по прежней цене. Кредитование в стране замедлилось сильно, начиная с осени, сейчас снова сильно замедлилось. Поэтому Центробанк все-таки сдерживает цены как может», - рассказал он.

При этом Пархоменко призвал автолюбителей не рисковать с китайскими запчастями, несмотря на то, что они сегодня дешевле в разы.

«Что касается китайских заменителей, у меня мнение негативное. Да, такие запчасти в разы дешевле, но тут надо учитывать, что процедура замены запчастей зачастую не такая простая. Поэтому лучше сразу установить немецкий насос, чем покупать слишком дешевый китайский, который может и месяц не проработать. Потом ваш автомобиль просто встанет и потребуется эвакуатор, не стоит рисковать», - заключил собеседник НСН.

Одной из главных ошибок при покупке китайского автомобиля является сделка с «серым» дилером, заявил ранее директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров, передает «Радиоточка НСН».

