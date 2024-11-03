Социальный проект для помощи детям «Заступник» получил премию Общественной палаты

«Заступник» - приложение для мобильного телефона, позволяющее детям к кратчайшее время получить помощь от оперативных служб, родителей и волонтеров в экстренных ситуациях. Приложение интегрировано в 2GIS, функция уведомления о перемещениях ребенка подключена уже во всех регионах России. По данным авторов проекта, с момента запуска «Заступника» удалось спасти более 4,5 тысячи детских жизней. В проекте задействованы более 170 тысяч волонтеров.

Также премиями Общественной палаты в различных номинациях были отмечены просветительский проект «Школа молодых родителей», территория развития «Кегостров – сердце Поморья», исторический проект Музея Победы в «Лица Победы», проект военно-полевой ветеринарной медицины «Гуманитарный ветотряд» и другие.

