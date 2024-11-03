Социальный проект для помощи детям «Заступник» получил премию Общественной палаты
Социальный некоммерческий проект «Заступник» стал победителем премии Общественной палаты РФ в рамках форума «Сообщество» в номинации «С заботой о людях». Церемония объявления победителей прошла 2 ноября.
«Заступник» - приложение для мобильного телефона, позволяющее детям к кратчайшее время получить помощь от оперативных служб, родителей и волонтеров в экстренных ситуациях. Приложение интегрировано в 2GIS, функция уведомления о перемещениях ребенка подключена уже во всех регионах России. По данным авторов проекта, с момента запуска «Заступника» удалось спасти более 4,5 тысячи детских жизней. В проекте задействованы более 170 тысяч волонтеров.
Также премиями Общественной палаты в различных номинациях были отмечены просветительский проект «Школа молодых родителей», территория развития «Кегостров – сердце Поморья», исторический проект Музея Победы в «Лица Победы», проект военно-полевой ветеринарной медицины «Гуманитарный ветотряд» и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru