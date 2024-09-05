«Заступник» подключил функцию уведомлений о перемещении ребенка для всех регионов

Теперь родители могут настроить целый ряд опций для контроля местонахождения своих детей. Ранее похожая функция была доступна только для жителей Москвы в рамках программы мэрии столицы.

«Зоны безопасности» пользователи выбирают сами - дом, школа, секции и другие. Как только ребенок покидает «зону безопасности», на телефон родителей будет приходить уведомление. Также родители смогут отслеживать маршруты ребенка, имея доступ к истории перемещений за сутки. Также родители смогут видеть местонахождение ребенка в настоящий момент.

Приложение «Заступник» позволяет ребенку в экстренной ситуации немедленно оповестить экстренные службы, родителей, волонтеров и быстро получить помощь. Все функции и обновления приложения бесплатны. Запатентованный алгоритм был опробован в Омске и показал высочайшие результаты, после чего он стал внедряться в других регионах РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила включить проект «Заступник» в мероприятия Стратегии комплексной безопасности детей в России, напоминает «Радиоточка НСН».

