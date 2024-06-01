Кузнецова предложила внести соцпроект «Заступник» в Стратегию безопасности детей

«Возможно именно за такими проектами будущее, и далее, если мы видим, что эти инициативы настолько эффективные, то они могут стать федеральными решениями», - отметила Кузнецова.

Проект «Заступник» реализует мобильное приложение для потерявшихся детей и детей, попавших в сложную ситуацию. Оно работает по всей России, в нем зарегистрированы уже 170 тысяч человек.

В пилотном регионе, Омске, реализация проекта позволила найти вернуть родителям всех пропавших детей — 663 ребенка, рассказал заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко. По его словам, благодаря проекту в Омске на 34% сократилось число преступлений против жизни и здоровья детей, несчастных случаев на воде стало меньше на 40%, а число детских суицидов снизилось в три раза.

За 2023 год с помощью приложения «Заступник» оперативную помощь получило более 4500 детей. В городах с большим числом пользователей время, которое требуется для помощи ребенку в экстремальной ситуации, составляет 2-3 минут.

В Минпросвещения ранее рекомендовали «Заступник» для интеграции в школах. Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев поддержал и инициативу о включении проекта в федеральную Стратегии комплексной безопасности детей.

