Социальные выплаты начнут получать медработники ЛНР
С конца февраля медицинские работники Луганской народной республики (ЛНР) начнут получать специальные социальные выплаты, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.
«Это специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые работают на первичном звене. <…> И уже начнутся выплаты с конца февраля текущего года. Выплаты будут начисляться с 1 января 2023 года», - цитирует министра издание.
Отмечается, что размер ежемесячных выплат составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей и будет зависеть от выполняемой нагрузки и специализации. Сами выплаты будут производиться управлением Фонда пенсионного и социального страхования России по ЛНР, передает ЛИЦ.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. сообщил, что Минцифры РФ поручили до марта 2024 года построить более 1,5 тысячи базовых станций сотовой связи в четырех новых регионах. По словам Чернышенко, власти работают над восстановлением и развитием сетей связи на новых территориях, передает НСН.
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