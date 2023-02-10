Социальные выплаты начнут получать медработники ЛНР

С конца февраля медицинские работники Луганской народной республики (ЛНР) начнут получать специальные социальные выплаты, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.

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«Это специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые работают на первичном звене. <…> И уже начнутся выплаты с конца февраля текущего года. Выплаты будут начисляться с 1 января 2023 года», - цитирует министра издание.

Отмечается, что размер ежемесячных выплат составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей и будет зависеть от выполняемой нагрузки и специализации. Сами выплаты будут производиться управлением Фонда пенсионного и социального страхования России по ЛНР, передает ЛИЦ.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. сообщил, что Минцифры РФ поручили до марта 2024 года построить более 1,5 тысячи базовых станций сотовой связи в четырех новых регионах. По словам Чернышенко, власти работают над восстановлением и развитием сетей связи на новых территориях, передает НСН.

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