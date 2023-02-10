Минцифры России построит 1,5 тысячи станций сотовой связи в новых регионах

Как отметил зампред правительства, власти работают над восстановлением и развитием сетей связи на новых территориях.

«Для этого привлекаем как местные, так и федеральные компании. Минцифры до марта следующего года поручено построить более 1,5 тысячи базовых станций в новых субъектах», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Кроме того, идет работа над интеграцией отраслей связи и IT в правовое поле РФ. Операторы смогут воспользоваться всеми действующими мерами поддержки: снижением платы за спектр, мораторием на проверки и лицензионные требования по LTE, снижением ставок земельного налога и налога на имущество, платы за объекты связи по договорам аренды государственного и муниципального имущества. Чернышенко добавил, что это простимулирует рост цифровой отрасли и инвестиционной активности новых регионов.

Также Минцифры поручили создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории новых субъектов РФ.

Ранее президент Владимир Путин призвал в ускоренном режиме вывести новые территории на общероссийский экономический уровень, напоминает телеканал «360».

