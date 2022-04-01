Социальные пенсии в России выросли

С 1 апреля в России выросли социальные пенсии, сообщает телеканал «360».

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Индексация составила 8,6% и коснулось четырех миллионов человек. До конца текущего года на индексацию выплат пожилым людям в федеральном бюджете заложено 33,7 миллиарда рублей. Пересчет коснулся получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Социальную пенсию назначают россиянам, у которых из-за определенных обстоятельств недостаточно трудового стажа для получения страховых пенсионных выплат.

Внеочередная индексация пенсий пройдет в России в первой половине текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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