Социальные пенсии в России выросли
С 1 апреля в России выросли социальные пенсии, сообщает телеканал «360».
Индексация составила 8,6% и коснулось четырех миллионов человек. До конца текущего года на индексацию выплат пожилым людям в федеральном бюджете заложено 33,7 миллиарда рублей. Пересчет коснулся получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Социальную пенсию назначают россиянам, у которых из-за определенных обстоятельств недостаточно трудового стажа для получения страховых пенсионных выплат.
Внеочередная индексация пенсий пройдет в России в первой половине текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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