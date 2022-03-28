В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий
Внеочередная индексация пенсий пройдет в России в первой половине текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru.
Как отметила парламентарий, выплаты проиндексируют в том числе за счет средств, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ, которое «уже устарело».
«Эти отношения уже исчерпали себя. Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — подчеркнула Бессараб.
Также депутат напомнила об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Выплаты проиндексируют на 8,6%, пишет «Свободная пресса».
«То, что ожидается из резервного фонда правительства, будет произведено уже с учетом текущей инфляции», — добавила Бессараб.
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