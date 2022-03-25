СМИ: Россия выйдет из соглашения о пенсиях в СНГ
Россия намерена выйти из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД.
Участники соглашения — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, пишет Ura.ru. Как отмечается в пояснительной записке к документу, после подписания соглашения прошло 30 лет, и страны-участницы договора перешли к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. В связи с этим положения документа уже не соответствуют современным принципам пенсионных систем.
Отмечается, что отказ от соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ необходим из-за нагрузки на российский бюджет: с ростом миграционных потоков затраты на реализацию документа увеличились. Денонсация договора позволит сэкономить в 2023-2025 годах до 2,2 млрд рублей из бюджета Пенсионного фонда России.
При этом выход РФ из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных пенсий.
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