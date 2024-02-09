Социальные пенсии планируют с апреля проиндексировать на 7,5%

По данным ведомства, данное увеличение выплат затронет 4,1 млн человек. Также отмечается, что на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

«Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения», - заключили в министерстве.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина пожаловалась на низкую пенсию. Она указала, что маленькие пенсионные выплаты вынуждают её работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

