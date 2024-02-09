Социальные пенсии планируют с апреля проиндексировать на 7,5%
Министерство труда и соцзащиты РФ заявило о планах с 1 апреля 2024 года проиндексировать социальные пенсии на 7,5%, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, данное увеличение выплат затронет 4,1 млн человек. Также отмечается, что на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.
«Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения», - заключили в министерстве.
Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина пожаловалась на низкую пенсию. Она указала, что маленькие пенсионные выплаты вынуждают её работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru