Социальные карты жителей Подмосковья заработают с 15 июня

Соответствующее постановление в рамках смягчения ограничений по коронавирусу подписал губернатор области Андрей Воробьев. Ранее в качестве меры по борьбе с распространением инфекции соцкарты были заблокированы.

При этом, как отмечается в документе, ограничение по самоизоляции сохраняется.

Также в четверг стало известно, что в Московской области с 25 июня возобновят работу торговые центры.

Отметим, за минувшие сутки в РФ выявлено 8 779 новых случаев коронавируса, из которых 724 - в Московской области.

