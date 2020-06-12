Социальные карты жителей Подмосковья заработают с 15 июня

Социальные карты подмосковных жителей начнут работать с 15 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее постановление в рамках смягчения ограничений по коронавирусу подписал губернатор области Андрей Воробьев. Ранее в качестве меры по борьбе с распространением инфекции соцкарты были заблокированы.

При этом, как отмечается в документе, ограничение по самоизоляции сохраняется.

Также в четверг стало известно, что в Московской области с 25 июня возобновят работу торговые центры.

Отметим, за минувшие сутки в РФ выявлено 8 779 новых случаев коронавируса, из которых 724 - в Московской области.

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ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
ТЕГИ:Подмосковье
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