Собянин: Риски заражения COVID-19 остаются высокими

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей о том, что риски заражения коронавирусом остаются высокими. Соответствующее заявление столичный мэр сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр Москвы призвал продолжать трудиться на «удаленке»

По словам Собянина, вирус еще не побежден, поэтому необходимо продолжать соблюдать все требования санитарной безопасности. В частности, мэр призвал обращать на это особенное внимание людям из группы риска.

Среди необходимых мер глава столицы перечислил избегание мест со скоплением людей, ношение масок и перчаток в магазинах или транспорте.

Напомним, в Москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции и пропускная система. За минувшие сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса, из которых 1195 - в Москве.



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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСобянин
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