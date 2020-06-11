Собянин: Риски заражения COVID-19 остаются высокими
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей о том, что риски заражения коронавирусом остаются высокими. Соответствующее заявление столичный мэр сделал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Собянина, вирус еще не побежден, поэтому необходимо продолжать соблюдать все требования санитарной безопасности. В частности, мэр призвал обращать на это особенное внимание людям из группы риска.
Среди необходимых мер глава столицы перечислил избегание мест со скоплением людей, ношение масок и перчаток в магазинах или транспорте.
Напомним, в Москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции и пропускная система. За минувшие сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса, из которых 1195 - в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru