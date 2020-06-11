Собянин: Риски заражения COVID-19 остаются высокими

По словам Собянина, вирус еще не побежден, поэтому необходимо продолжать соблюдать все требования санитарной безопасности. В частности, мэр призвал обращать на это особенное внимание людям из группы риска.

Среди необходимых мер глава столицы перечислил избегание мест со скоплением людей, ношение масок и перчаток в магазинах или транспорте.

Напомним, в Москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции и пропускная система. За минувшие сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса, из которых 1195 - в Москве.







