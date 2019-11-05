Запрет техники без российского софта лишит россиян айфонов

Предустанавливать российское программное обеспечение на смартфоны и компьютеры, продающиеся в России, будут обязаны их производители с 1 июля 2020 года, если законопроект, принятый сегодня Госдумой в первом чтении, вступит в силу.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН высказал мнение, что это приведет к уходу с российского рынка продукции Apple.

«На "Андроиде" это возможно. Если мы говорим про Apple, это невозможно чисто технически. Соответственно, Apple будет каким-то образом из этой ситуации выходить. Согласиться с этими требованиями Apple не сможет. Если они это сделают, за нами пойдут другие страны – Азия, Китай, Европа. Пока что единственный выход, который у них есть – отказаться от официальных продаж в России. Уйти с российского рынка де-факто. Негативный сценарий для всех нас, но свято место пусто не бывает, их место займут другие», - отметил эксперт.

Он не считает, что российское ПО будет следить за россиянами.

«Никто не будет ставить никакой шпионский софт. Речь идет о защите рынка. Если есть альтернативы западным аналогам, предустановки дают конвертацию в пользователей. Это забота о предустановках "Яндекса". Надо сказать нидерландской компании "Яндекс" "спасибо", что этот законопроект появился на свет», - заключил Муртазин.

Отметим, в Госдуме настаивают, что законопроект о запрете продажи электроники без российского ПО направлен на защиту прав потребителей и будет способствовать развитию российских ИТ-компаний.

