СМИ: Россияне могут получить пенсию вдвое больше обычной

Россияне могут получить пенсию вдвое больше обычной, сообщает «Прайм».

Финансист назвала размер средней пенсии россиян в 2026 году

Речь идет о тех гражданах, у кого высокооплачиваемая профессия и зарплата составляет от 200 тысяч рублей. Также речь идет о тех, кто живет в регионах с высоким уровнем дохода.

Количество пенсионных коэффициентов, на основе которых начисляют пенсию, зависит от уплаченных страховых взносов и длительности трудового стажа. Эти показатели выражены в индивидуальным пенсионном коэффициенте. Максимум за год можно накопить 10 ИПК.

Ранее россиянам назвали профессию, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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