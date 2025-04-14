СМИ: Россияне могут получить пенсию вдвое больше обычной
Россияне могут получить пенсию вдвое больше обычной, сообщает «Прайм».
Речь идет о тех гражданах, у кого высокооплачиваемая профессия и зарплата составляет от 200 тысяч рублей. Также речь идет о тех, кто живет в регионах с высоким уровнем дохода.
Количество пенсионных коэффициентов, на основе которых начисляют пенсию, зависит от уплаченных страховых взносов и длительности трудового стажа. Эти показатели выражены в индивидуальным пенсионном коэффициенте. Максимум за год можно накопить 10 ИПК.
Ранее россиянам назвали профессию, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru