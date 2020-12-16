Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятке

В Челябинской области задержали сотрудницу регионального Министерства здравоохранения по подозрению в получении взятки.

Губернатор региона Алексей Текслер поручил оказать следствию «исчерпывающее содействие», рассказал РИА «Новости» его пресс-секретарь Сергей Зюсь.

В региональном Минздраве заявили, что следственные органы уже приступили к работе, сообщает телеканал «360».

По версии СМИ, сотрудницу ведомства задержали накануне в одном из кафе Челябинска при получении взятки в 500 тысяч рублей.

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Чиновник отвечала за закупку лекарств. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет о детских лекарствах. Взятка была получена от руководителя одной их коммерческих фирм.

Генеральная прокуратура РФ ранее предложила ужесточить наказание за мелкие взятки (это взятки до 10 тыс. рублей). С инициативой выступил генпрокурор страны Игорь Краснов.

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ТЕГИ:Челябинская ОбластьВзятка
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