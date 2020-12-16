Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятке

Чиновник отвечала за закупку лекарств. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет о детских лекарствах. Взятка была получена от руководителя одной их коммерческих фирм.

Генеральная прокуратура РФ ранее предложила ужесточить наказание за мелкие взятки (это взятки до 10 тыс. рублей). С инициативой выступил генпрокурор страны Игорь Краснов.

