Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятке
В Челябинской области задержали сотрудницу регионального Министерства здравоохранения по подозрению в получении взятки.
Губернатор региона Алексей Текслер поручил оказать следствию «исчерпывающее содействие», рассказал РИА «Новости» его пресс-секретарь Сергей Зюсь.
В региональном Минздраве заявили, что следственные органы уже приступили к работе, сообщает телеканал «360».
По версии СМИ, сотрудницу ведомства задержали накануне в одном из кафе Челябинска при получении взятки в 500 тысяч рублей.
Чиновник отвечала за закупку лекарств. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет о детских лекарствах. Взятка была получена от руководителя одной их коммерческих фирм.
Генеральная прокуратура РФ ранее предложила ужесточить наказание за мелкие взятки (это взятки до 10 тыс. рублей). С инициативой выступил генпрокурор страны Игорь Краснов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Додон предложил отказаться от выплаты банкам 1 млрд евро из бюджета Молдавии
- Эксперт назвала способ избежать новых пиков заболеваемости COVID в России
- Пользователи WhatsApp, Telegram и YouTube сообщили о сбое
- В Карабахе прокомментировали сообщения об ультиматуме азербайджанских военных
- Страховщики назвали самые угоняемые авто в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru