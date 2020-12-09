Генпрокуратура предложила ужесточить наказание за мелкие взятки

По его мнению, наказание за такое правонарушение должно быть более серьезным, если мелкое взяточничество поставлены на поток или совершается группой лиц, передает ТАСС.

Сейчас за мелкие взятки предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо до года лишения свободы. Наказание ужесточается только для лиц, которые уже имеют судимость за получение, дачу взятки или за посредничество в ее передаче.

Ранее начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Подмосковью Александра Кайдаша и его заместителя заподозрили в получении взятки, сообщил телеканал «360».

