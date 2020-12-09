Глава СК сообщил о задержании банды полицейских за взятки на сумму 54 млн рублей

Правоохранительные органы раскрыли членов преступной группировки полицейский, которые за четыре года в Красноярском крае собрали 54 миллиона рублей взяток. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщил глава ведомства, банда полицейских работала с 2016 по 2020 год. Большую часть взяток они собрали на трассе федерального значения Р-217 «Кавказ». Полицейские не выписывали штрафы за нарушение ПДД и позволяли проводить нелегальные перевозки нескольких тонн алкоголя в обмен на денежные средства от нарушителей.