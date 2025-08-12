Работник должен документировать любые понижения премий или выплат, чтобы потом можно было обратиться в суд, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

С 1 сентября вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, ограничивающие произвольное снижение премий сотрудников. По новым нормам оно не должно приводить к уменьшению размера зарплаты более чем на 20%. Мурадян отметил, что проблема снижения премий в России существует.