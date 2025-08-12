Россиянам рассказали, как через суд «взыскать» премии с работодателя
Проблема необоснованного снижения премий работникам в России встречается достаточно часто, заявил НСН Гарри Мурадян.
Работник должен документировать любые понижения премий или выплат, чтобы потом можно было обратиться в суд, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
С 1 сентября вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, ограничивающие произвольное снижение премий сотрудников. По новым нормам оно не должно приводить к уменьшению размера зарплаты более чем на 20%. Мурадян отметил, что проблема снижения премий в России существует.
«Проблема необоснованного снижения премий работникам в России встречается достаточно часто. Многие работодатели используют сокращение или полное лишение премиальных выплат как инструмент дисциплинарного воздействия или способа экономии расходов. До недавнего времени законодательство допускало относительно широкие возможности работодателей в этой сфере без жёстких ограничений», - пояснил он.
Он рассказал, за что человека могут лишить премии.
«Лишение премии обычно связано с нарушениями трудовой дисциплины (опоздания, прогулы, невыполнение обязанностей), низкой производительностью, нарушениями правил внутреннего распорядка или по итогам оценки работы сотрудника. С 1 сентября вступает в силу поправка в Трудовой кодекс. Работодатели не смогут полностью лишать сотрудника премии или уменьшать выплаты сверх установленного лимита без законного основания. В случае нарушения новых норм работодателям грозит штраф до 50 тысяч рублей», - отметил он.
Также Мурадян рассказал, как доказать, что работодатель лишил премии незаконно.
«Если сотрудник столкнулся с необоснованным снижением или лишением премии, он имеет право обжаловать действия работодателя. Для этого можно обратиться к работодателю или в службу кадров с письменным заявлением об оспаривании решения. Если никакого ответа нет, то идем в Государственную инспекцию труда (Роструд) — для проведения проверки и вынесения предписаний. Крайний случай - в суд для защиты трудовых прав и взыскания незаконно удержанных сумм. В практике трудовых споров такие случаи встречаются. Работники иногда успешно защищают свои права, особенно если соблюдали внутренние процедуры и документировали нарушения. В ряде судебных решений признавались незаконными попытки работодателей полностью лишить премии или снизить зарплату больше чем на законные 20%», - добавил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в России зарплату в размере миллиона рублей в месяц получают более 45 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
