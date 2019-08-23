Сотрудники турецкого отеля, где пострадала 12-летняя россиянка, задержаны

Сотрудники отеля в турецком Бодруме задержаны в связи несчастным случаем в бассейне с 12-летней туристкой из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Турции.

Как сообщили агентству, вина гостиничного персонала в инциденте признана. В настоящее время они задержаны и находятся под подпиской о невыезде. Дело расследуется турецкой прокуратурой.