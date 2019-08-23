Сотрудники турецкого отеля, где пострадала 12-летняя россиянка, задержаны
Сотрудники отеля в турецком Бодруме задержаны в связи несчастным случаем в бассейне с 12-летней туристкой из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Турции.
Как сообщили агентству, вина гостиничного персонала в инциденте признана. В настоящее время они задержаны и находятся под подпиской о невыезде. Дело расследуется турецкой прокуратурой.
Инцидент произошел в Турции 20 августа. Девочка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды.
Накануне сообщалось, что прибывшие в Турцию российские врачи оценили состояние девочки как крайне тяжелое и отложили ее эвакуацию на родину в связи с опасностью для жизни.
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