Сотрудники турецкого отеля, где пострадала 12-летняя россиянка, задержаны

Сотрудники отеля в турецком Бодруме задержаны в связи несчастным случаем в бассейне с 12-летней туристкой из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Турции.

Как сообщили агентству, вина гостиничного персонала в инциденте признана. В настоящее время они задержаны и находятся под подпиской о невыезде. Дело расследуется турецкой прокуратурой.

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Инцидент произошел в Турции 20 августа. Девочка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды.

Накануне сообщалось, что прибывшие в Турцию российские врачи оценили состояние девочки как крайне тяжелое и отложили ее эвакуацию на родину в связи с опасностью для жизни.


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ФОТО: pixabay.com
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