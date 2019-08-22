Врачи заявили о крайне тяжелом состоянии пострадавшей россиянки в Турции

12-летняя россиянка, пострадавшая в результате инцидента в бассейне турецкого отеля, находится в крайне тяжелом состоянии. Такое заключение сделали российские врачи, прилетевшие на осмотр девочки в Турцию.

Как сообщает Дни.ру, медики считают эвакуацию девочки на родину опасной для ее жизни. С момента происшествия ребенок находится в коме.