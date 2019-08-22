Врачи заявили о крайне тяжелом состоянии пострадавшей россиянки в Турции

12-летняя россиянка, пострадавшая в результате инцидента в бассейне турецкого отеля, находится в крайне тяжелом состоянии. Такое заключение сделали российские врачи, прилетевшие на осмотр девочки в Турцию.

Как сообщает Дни.ру, медики считают эвакуацию девочки на родину опасной для ее жизни. С момента происшествия ребенок находится в коме.

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Согласно поставленному диагнозу, у девочки серьезны повреждения головного мозга и легких. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала турецких коллег оказать реальную помощь пострадавшей девочке.

Инцидент произошел в турецком Бодруме 20 августа. Девочка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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