Сотрудники ГИБДД прекратят использовать ручные радары

Курские власти объяснили стрельбу у поселка Теткино спецоперацией ВС РФ СМИ узнали о включении поправок по Калининграду в новые санкции ЕС Сотрудникам ГИБДД запретят использовать ручные радары Сертификаты с QR-кодом о COVID-вакцинации продолжат выдавать в России Доллар на Мосбирже после роста на 8% начал снижение