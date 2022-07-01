Сотрудники ГИБДД прекратят использовать ручные радары

Автоинспекторы в России больше не будут использовать ручные радары. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, соответствующее решение принял глава ведомства генерал полиции Владимир Колокольцев.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в настоящее время российских дорогах работает 23,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации, функционал которых «позволяет фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме».

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», – добавила она.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников заявил о необходимости увеличения скоростного режима на отдельных участках российских дорог до 150 км/ч.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:Нарушения ПДДПолицияМВД РФВладимир КолокольцевГИБДД
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