Глава МВД предложил «разогнать дороги» до 150 км/ч
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в четверг заявил о необходимости увеличения скоростного режима на отдельных участках российских дорог до 150 км/час, сообщает «Интерфакс».
«Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», - сказал он.
Черников напомнил, что прежняя инициатива повышения скорости на автострадах со 110 км/ч до 130 км/ч также принадлежит МВД. При этом после увеличения скоростного порога аварийность на данных участках дорог не выросла, отметил представитель МВД.
«Могу сказать, более того, что пропускная способность увеличилась, и агрессия водителей уходит», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что ГИБДД подготовит пакет изменений для получения водительских прав.
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