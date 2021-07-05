Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

Самый крупный центр вакцинации в Москве открылся в Гостином дворе. Одновременно он сможет принимать до 50 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации – самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки», - заявил градоначальник на открытии нового центра вакцинации.

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По словам Собянина, за последнюю неделю в Москве отмечено некоторое снижение заболеваемости коронавирсом, однако сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке. Он также отметил, что на фоне распространения мутации коронавируса «дельта» и других разновидностей чрезвычайно важно привиться.

«Как дальше поведет себя «дельта» или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах», - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в столице первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 миллиона человек. В блоге на своем персональном сайте он отметил, что город продолжает наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых превысило 300.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Сергей СобянинВакцинация
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