Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов
Самый крупный центр вакцинации в Москве открылся в Гостином дворе. Одновременно он сможет принимать до 50 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации – самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки», - заявил градоначальник на открытии нового центра вакцинации.
По словам Собянина, за последнюю неделю в Москве отмечено некоторое снижение заболеваемости коронавирсом, однако сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке. Он также отметил, что на фоне распространения мутации коронавируса «дельта» и других разновидностей чрезвычайно важно привиться.
«Как дальше поведет себя «дельта» или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах», - сказал Собянин.
Мэр отметил, что в столице первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 миллиона человек. В блоге на своем персональном сайте он отметил, что город продолжает наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых превысило 300.
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