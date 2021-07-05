Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

По словам Собянина, за последнюю неделю в Москве отмечено некоторое снижение заболеваемости коронавирсом, однако сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке. Он также отметил, что на фоне распространения мутации коронавируса «дельта» и других разновидностей чрезвычайно важно привиться.

«Как дальше поведет себя «дельта» или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах», - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в столице первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 миллиона человек. В блоге на своем персональном сайте он отметил, что город продолжает наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых превысило 300.

