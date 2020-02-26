Сотрудника столичной прокуратуры заподозрили в получении крупной взятки

Задержан старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора. Согласно следствию, он склонил главу одной из компаний дать взятку суммой 1,2 млн рублей в обмен на то, что не станет привлекать его к ответственности за нарушение миграционного и трудового законодательства.

Уголовное дело возбуждено по статье 290 (получение взятки в особо крупном размере). Отмечается также, что задержан еще один подозреваемый, который способствовал получению взятки.

Ранее в феврале сообщалось, что экс-помощницу зампреда правительства Анастасию Алексееву обвинили в получении взяток размером 4 млн рублей.



