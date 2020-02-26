Сотрудника столичной прокуратуры заподозрили в получении крупной взятки
Сотрудник столичной прокуратуры задержан по подозрению в получении взятки размером 1,2 млн рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Задержан старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора. Согласно следствию, он склонил главу одной из компаний дать взятку суммой 1,2 млн рублей в обмен на то, что не станет привлекать его к ответственности за нарушение миграционного и трудового законодательства.
Уголовное дело возбуждено по статье 290 (получение взятки в особо крупном размере). Отмечается также, что задержан еще один подозреваемый, который способствовал получению взятки.
Ранее в феврале сообщалось, что экс-помощницу зампреда правительства Анастасию Алексееву обвинили в получении взяток размером 4 млн рублей.
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