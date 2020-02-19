Петербуржца осудят за взятку полицейскому из-за мусора

Жителя Санкт-Петербурга осудят за дачу взятки полицейскому, пытавшемуся пресечь незаконный сброс мусора. Об этом в среду, 19 февраля, пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

В октябре прошлого года водитель грузового самосвала, принадлежащего супруге обвиняемого, сбрасывал в неположенном месте строительный мусор. Полицейскому, пытавшемуся пресечь это действие, 39-летний житель Санкт-Петербурга попытался дать взятку за то, чтобы автомобиль не изымали. В частности, обвиняемый оставил на столе полицейского 30 тысяч рублей, однако сотрудник полиции отказался брать взятку и инициировал задержание.

На данный момент уголовное дело отправлено в суд на рассмотрение.

