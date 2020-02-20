Экс-помощницу вице-премьера обвинили в получении взяток на 4 млн рублей

По версии следствия, Алексеева, используя служебное положение, в период с 2015 по 2016 годы получила взятку в размере 4 млн рублей от гражданина Якушкина. В настоящее время решается вопрос о заключении ее под стражу.

Отмечается, что взятку девушка получила в виде двух поездок в отпуск, каждая из которых стоила по 2 млн рублей. Первое путешествие Алексеева совершила на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд, второе – на майские праздники в Доминикану.

Следствием было заведено уголовное дело по статье 290 "Получение взятки". Как уточняет агентство, в указанный период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, занимавшего должность зампреда правительства.







