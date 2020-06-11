Сотрудника Росгвардии, грозившего москвичу подбросить наркотики, уволили

В управлении Росгвардии Москвы началась проверка по появившемуся в соцсетях видео, на котором сотрудники ведомства пригрозили подбросить наркотики мужчине, задержанного за громкую музыку, собщает Ura.ru.

Убитый Росгвардией екатеринбуржец все же был грабителем: Видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной в квартире задержанного. На кадрах два росгвардейца врываются в помещение, матерятся и угрожают подбросить мужчине наркотики: «Сейчас я тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону, понял? На пять лет, хочешь? Просто так». Мужчина реагирует на провокацию сдержанно, сообщает телеканал «360».

На данный момент известно, что сотрудника Росгвардии, попавшего на видео, уволили. Эту информацию подтвердил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин изданию «Подъём».

Ранее Росгвардии пришлось объясняться за убийство екатеринбуржца в его квартире.


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:НаркотикиРосгвардия
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