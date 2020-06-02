В Росгвардии объяснились за убийство екатеринбуржца в его квартире

В Росгвардии рассказали, почему в Екатеринбурге при штурме квартиры боец СОБРа застрелил 27-летнего Владимира Таушанкова. В пресс-службе войск национальной гвардии РФ пояснили, что у подозреваемого в руках был предмет, похожий на автоматическое оружие. Помимо этого мужчина высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно.

«В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь», — цитирует Ura.ru сообщение пресс-службы.

В ведомстве добавили, что Таушанков уже был судим за незаконный оборот наркотиков, в его квартире были обнаружены автомат, сумка с несколькими ножами и арбалетом.

Таушанков, угрожая ножом, украл четыре рулона обоев из строительного магазина «Лео». После того, как грабитель забаррикадировался в своей квартире, было решено провести спецоперацию по его захвату. По предварительным данным, преступник был вооружен автоматом для игры в страйкбол.



