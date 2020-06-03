Убитый Росгвардией екатеринбуржец все же был грабителем: Видео

Застреленный сотрудниками Росгвардии житель Екатеринбурга Владимир Таушанков оказался грабителем. Смерть 27-летнего мужчины вызвала широкий резонанс в стране, так как родственники скончавшегося утверждали, что он не занимался криминалом.

Таушанкова обвинили в краже четырех рулонов обоев из строительного магазина. При этом, как утверждают очевидцы, он угрожал персоналу и охране ножом. Свидетель отметил, что молодой мужчина в тот момент вел себя неадекватно.

После грабежа злоумышленник успел забежать в свою квартиру, которую впоследствии взяли штурмом сотрудники Росгвардии. Позднее в ведомстве заявили, что екатеринбуржец наставил на сотрудников предмет, похожий на автоматическое оружие.

В распоряжении портала Ura.ru оказалась видеозапись, на которой видно, как Таушанков выбегает из магазина с рулонами обоев, а на выходе из супермаркета вступает в драку — его оппонентами выступили охранник магазина и оказавшийся на месте сотрудник полиции.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:СмертьКриминалЕкатеринбург
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