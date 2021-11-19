Главу мордовской колонии, где сидит американец Уилан, подозревают во взятке

В сообщении отмечается, что начальник ИК-17 был задержан сразу после получения взятки сотрудниками регионального ФСИН и управления ФСБ.

По версии следствия, в октябре подозреваемый получил от осужденного в качестве взятки мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения. Подозреваемый получил эти устройства через третьи руки.

Ранее в ноябре Уилан жаловался на физическое насилие и пренебрежение от сотрудников колонии. В результате прокуратура внесла представление начальнику ИК-17.

