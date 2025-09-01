Сотовые операторы стали предоставлять безлимитный доступ к Max

Операторы связи МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 начали предоставлять своим клиентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В ведомстве указали, что данная услуга будет доступна тем абонентам, чьи тарифы включают безлимитный трафик на мессенджеры.

«Подробные условия уточняйте у вашего оператора», - говорится в сообщении.

Ранее мессенджер Max получил определитель номера от «Лаборатории Касперского», который будет автоматически проверять номера телефонов пользователей, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
