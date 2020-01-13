Сотовые операторы подняли тарифы на мобильную связь
Операторы связи «Мегафон» и «Вымпелком» (марка «Билайн») повышают стоимость архивных тарифов. Так, «Мегафон» сделал это 13 января, «Вымпелком» планирует поступить аналогичным образом 16 января.
В «Мегафоне» утверждают, что изменения затронут небольшое число клиентов, передает РИА Новости. Повышение тарифов там объяснили ростом потребления услуг. В «Вымпелкоме» говорят, что у них рост тарифов обусловлен интенсивным развитием инфраструктуры и расходами на исполнение требований законодательства.
В МТС и Tele2 пока не прокомментировали возможность повышения тарифов.
В декабре сообщалось, что в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%, передавало RT. Аналитики Content Review полагают, что это главным образом связано с расходами на реализацию «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете. В первом случае операторов связи обязали хранить информацию о содержании переписки и разговоров пользователей, во втором – установить технические средства контроля. Среди других причин эксперты называли последствия повышения НДС и отмены внутрисетевого роуминга.
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