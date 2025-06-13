Трамп призвал Иран заключить соглашение, прежде чем «от него ничего не останется»

Он указал, что США выпускают «лучшую и наиболее смертоносную военную технику в мире» и у Израиля много такого вооружения.

Также глава Белого дома отметил, что иранские военные делали смелые заявления, но сейчас «они все мертвы».

«Если не будет никаких договоренностей, то не останется ничего. Просто сделайте это, пока не поздно», — президент США.

Ранее Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по территории Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

