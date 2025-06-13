Кабмин утвердил план по реализации культурной политики в 2025–2027 годах
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии государственной культурной политики в 2025–2027 годах. Об этом говорится в сообщении кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны», — указали в правительстве.
Документ содержит 200 мероприятий, сгруппированным по восьми разделам. В план включены в том числе мероприятия по вопросам сохранения культурного наследия народов РФ, развитию инфраструктуры культуры, совершенствованию системы подготовки творческих кадров, укреплению гражданской идентичности, созданию условий для воспитания личности и благоприятной информационной среды, расширению влияния российской культуры за границей.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в аналитическом центре при правительстве будет создан Центр развития искусственного интеллекта (ИИ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru