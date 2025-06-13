Гражданские самолеты эвакуировали из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Власти Израиля приняли решение эвакуировать вмсе гражданские самолёты из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает Reuters.

Кремль осудил эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

Параллельно израильские силы ПВО были приведены в состояние полной боевой готовности в ожидании возможных ударов со стороны Ирана.

Кроме того, Израиль, а также Иран, Иордания и Ирак, закрыли своё воздушное пространство.

Ранее Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из этих стран, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
ТЕГИ:ЭвакуацияСамолетыИзраиль

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