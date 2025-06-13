Гражданские самолеты эвакуировали из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве
13 июня 202513:18
Власти Израиля приняли решение эвакуировать вмсе гражданские самолёты из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает Reuters.
Параллельно израильские силы ПВО были приведены в состояние полной боевой готовности в ожидании возможных ударов со стороны Ирана.
Кроме того, Израиль, а также Иран, Иордания и Ирак, закрыли своё воздушное пространство.
Ранее Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из этих стран, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru