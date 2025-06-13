В Израиле заявили о гибели командующего ВВС КСИР
Командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Хаджизаде погиб в результате точечного удара по подземному штабу. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В сообщении говорится, что израильские власти считают Хаджизаде непосредственным руководилем ракетного удара по стране в апреле 2024 года, а также массированной атаки беспилотников в октябре того же года.
В ЦАХАЛ добавили, что вместе с командующим ВВС КСИР погибли офицеры, причастные к атаке на саудовские нефтяные объекты в сентябре 2019 года.
Ранее в КСИР Ирана подтвердили гибель командующего Хосейна Салами в результате атаки Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru