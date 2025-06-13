В Израиле заявили о гибели командующего ВВС КСИР

В сообщении говорится, что израильские власти считают Хаджизаде непосредственным руководилем ракетного удара по стране в апреле 2024 года, а также массированной атаки беспилотников в октябре того же года.

В ЦАХАЛ добавили, что вместе с командующим ВВС КСИР погибли офицеры, причастные к атаке на саудовские нефтяные объекты в сентябре 2019 года.

Ранее в КСИР Ирана подтвердили гибель командующего Хосейна Салами в результате атаки Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

